Спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя в Студии театрального искусства

В Студии театрального искусства (СТИ) состоится спектакль по пьесе Николая Гоголя «Игроки», поставленный Сергеем Женовачем. Эта постановка раскрывает разные грани человеческой природы в условиях игры и выживания. Персонажи спектакля проявляются по-разному, отражая сложную противоречивую сущность человека.

Спектакль «Игроки» принимал участие в различных международных фестивалях, включая «Золотую Маску» и фестиваль им. А.П. Чехова. Он понравится зрителям, интересующимся глубокими психологическими исследованиями и атмосферными постановками.

О спектакле

Премьера спектакля состоялась в 2007 году. «Игроки» стали частью проекта «Золотая Маска» в Латвии, а также были представлены в московской программе Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Спектакль участовал в III Международном фестивале театрального искусства «Панорама» в Минске в ноябре 2007 года и в эстонской версии фестиваля «Золотая Маска» в 2008 году.

Слова режиссера

Сергей Женовач о пьесе Н. Гоголя сказал: «В «Игроках» нет персонажей главных и второстепенных — есть выигравшие и проигравшие. Это очень циничная ситуация, но если ты вступил в игру, неважно, каким образом ты выиграешь. Проигравшим быть не хочется. В такой пограничной ситуации люди проявляются по-разному — могут быть милы, жестоки, обаятельны или отвратительны. Для Гоголя главное — человеческая история. Его сложная природа чаще наивная, чем жуткая. Он погружался в темное, чтобы увидеть свет и хорошо чувствовал природу темного, стремясь к светлому».