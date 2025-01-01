Меню
Игроки
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Игроки» по Н. В. Гоголю: борьба у карточного стола

Спектакль «Игроки» рассказывает о шулере Ихареве, который пытается обмануть троих карточных мошенников. Однако Его хитрости оборачиваются против него, и он сам оказывается в ловушке. Как показано в спектакле, роковая колода карт становится причинной его неудачи.

Гоголь и джаз: уникальное сочетание

Постановка создана по пьесе Николая Гоголя, что делает её особенно привлекательной для поклонников классики. Музыка спектакля исполняется джаз-ансамблем «Новое поколение», внося современное звучание в классический текст.

Фестивали и признание

Этот спектакль принимал участие в международных и всероссийских фестивалях, включая Рождественский фестиваль искусств. Это подчеркивает его высокий уровень и интерес зрителей.

Для любителей театра

«Игроки» обещают стать интересным событием для всех любителей театра и поклонников творчества Гоголя. Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения в сочетании с живой джазовой музыкой!

В других городах
Январь
8 января четверг
17:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
20 января вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки

