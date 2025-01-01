Меню
Игроки
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

Постановка
Малый театр России 12+
Режиссер Владимир Драгунов
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
О спектакле

Карточная игра в Малом театре: Гоголь в новых красках

На сцене Малого театра снова разыгрывается карточная игра, но на этот раз она обретает уникальное звучание! В отличие от мистической атмосферы «Пиковой дамы» и романтической пафосной истории «Маскарада», здесь мы погружаемся в беспощадный мир азартной игры. Это настоящая театральная бравура, которая отражает всю гоголевскую глубину.

Гоголь вдохнул жизнь в историю карточных шулеров, создав персонажей, которые видят в игре нечто большее, чем просто развлечение. Ихаревы, Гловы, Замухрышкины и Утешительные – все они становятся отличным материалом для артистов Малого театра, которые с огромным удовольствием вовлекают зрителей в игру. Каждый из них превращается в «философа» своей нелегкой профессии, ведь иногда в карточной колоде можно увидеть свою музу!

Команда постановки

Спектакль создал целый ряд талантливых специалистов:

  • Режиссёр-постановщик: заслуженный артист России Владимир Драгунов
  • Художник-постановщик: народный художник России, лауреат Государственной премии России Станислав Бенедиктов
  • Художник по свету: заслуженный работник культуры России Андрей Изотов
  • Музыкальное оформление: заслуженный работник культуры России Александр Казарин
  • Балетмейстер: Наталья Цыбульская
  • Второй режиссёр: народный артист России, лауреат Государственной премии России Глеб Подгородинский
  • Ассистенты режиссёра: заслуженный работник культуры России Владимир Егоров, Наталия Демидова
  • Суфлёры: заслуженный работник культуры России Лариса Меркулова

Музыка в спектакле

В этом спектакле звучит музыка выдающегося композитора Альфреда Шнитке, что добавляет особую атмосферу в картину и подчеркивает всё многообразие гоголевского мира.

Спектакль понравится любителям тонких психологических наблюдений и атмосферных постановок. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене Малого театра!

Декабрь
Февраль
Март
21 декабря воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
11 февраля среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
4 марта среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽

Фотографии

Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки

