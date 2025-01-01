Спектакль Игроки

Карточная игра в Малом театре: Гоголь в новых красках

На сцене Малого театра снова разыгрывается карточная игра, но на этот раз она обретает уникальное звучание! В отличие от мистической атмосферы «Пиковой дамы» и романтической пафосной истории «Маскарада», здесь мы погружаемся в беспощадный мир азартной игры. Это настоящая театральная бравура, которая отражает всю гоголевскую глубину.

Гоголь вдохнул жизнь в историю карточных шулеров, создав персонажей, которые видят в игре нечто большее, чем просто развлечение. Ихаревы, Гловы, Замухрышкины и Утешительные – все они становятся отличным материалом для артистов Малого театра, которые с огромным удовольствием вовлекают зрителей в игру. Каждый из них превращается в «философа» своей нелегкой профессии, ведь иногда в карточной колоде можно увидеть свою музу!

Команда постановки

Спектакль создал целый ряд талантливых специалистов:

Режиссёр-постановщик: заслуженный артист России Владимир Драгунов

заслуженный артист России Владимир Драгунов Художник-постановщик: народный художник России, лауреат Государственной премии России Станислав Бенедиктов

народный художник России, лауреат Государственной премии России Станислав Бенедиктов Художник по свету: заслуженный работник культуры России Андрей Изотов

заслуженный работник культуры России Андрей Изотов Музыкальное оформление: заслуженный работник культуры России Александр Казарин

заслуженный работник культуры России Александр Казарин Балетмейстер: Наталья Цыбульская

Наталья Цыбульская Второй режиссёр: народный артист России, лауреат Государственной премии России Глеб Подгородинский

народный артист России, лауреат Государственной премии России Глеб Подгородинский Ассистенты режиссёра: заслуженный работник культуры России Владимир Егоров, Наталия Демидова

заслуженный работник культуры России Владимир Егоров, Наталия Демидова Суфлёры: заслуженный работник культуры России Лариса Меркулова

Музыка в спектакле

В этом спектакле звучит музыка выдающегося композитора Альфреда Шнитке, что добавляет особую атмосферу в картину и подчеркивает всё многообразие гоголевского мира.

Спектакль понравится любителям тонких психологических наблюдений и атмосферных постановок. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене Малого театра!