Спектакль Игроки

На сцене Малого театра снова разыгрывается карточная игра, но на этот раз она обретает уникальное звучание! В отличие от мистической атмосферы «Пиковой дамы» и романтической пафосной истории «Маскарада», здесь мы погружаемся в беспощадный мир азартной игры. Это настоящая театральная бравура, которая отражает всю гоголевскую глубину.
Гоголь вдохнул жизнь в историю карточных шулеров, создав персонажей, которые видят в игре нечто большее, чем просто развлечение. Ихаревы, Гловы, Замухрышкины и Утешительные – все они становятся отличным материалом для артистов Малого театра, которые с огромным удовольствием вовлекают зрителей в игру. Каждый из них превращается в «философа» своей нелегкой профессии, ведь иногда в карточной колоде можно увидеть свою музу!
Спектакль создал целый ряд талантливых специалистов:
В этом спектакле звучит музыка выдающегося композитора Альфреда Шнитке, что добавляет особую атмосферу в картину и подчеркивает всё многообразие гоголевского мира.
Спектакль понравится любителям тонких психологических наблюдений и атмосферных постановок. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене Малого театра!