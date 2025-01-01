Меню
Игроки
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

12+
Режиссер Алексей Истомин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Игроки» — эксцентрическая история о мошенниках, которая захватит вас с первых минут

Нет на свете шутки более азартной, чем совместное жульничество! Главная задача героев — обмануть всех и не попасться самим.

Захватывающий сюжет и атмосфера азартной игры

Спектакль погружает зрителей в детективный, динамичный мир, наполненный музыкой и игрой света. Каждый момент здесь пропитан азартом, а игра актеров создаёт неповторимую атмосферу театральной магии.

Игровой антракт

Особенность нашей постановки — игровой антракт. Во время него зрители смогут вовлечься в круговорот событий спектакля и попытаться обыграть неотразимых карточных шулеров. Это делает "Игроков" интерактивным и незабываемым опытом.

Интрига и юмор

Вас ждёт завораживающая интрига, искромётный юмор и увлекательный сюжет, который создадут настоящие «игроки». Не упустите шанс стать частью этой уникальной игры на сцене!

Купить билет на спектакль Игроки

Октябрь
15 октября среда
19:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1000 ₽

