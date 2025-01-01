Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Игроки
Билеты от 800₽
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Игроки»: Жизнь в мире обмана

Как жить в мире, где не существует правды? Где каждый обманывает, а правосудие стало лишь мифом? В пьесе «Игроки» представлена не традиционная для Гоголя мистическая атмосфера, а нечто гораздо более пугающее: человек в погоне за мечтой становится дьяволом.

Темы и идеи спектакля

«Обмануть и не быть обманутым — вот главная задача и цель», — провозглашает герой пьесы Ихарев. Но к чему его приведет убежденность в собственной безнаказанности? Этот вопрос станет центральным в нашем спектакле. Мы не ставили перед собой задачи осуждать обман; лжецов, шулеров и предателей не искоренить. Наша цель — показать, как легко обмануть человека, который ставит жажду собственного выигрыша выше человеческой жизни.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Сергей Мельников. В главных ролях:

  • Илья Еремич — Ихарев
  • Кирилл Андреевский — Утешительный
  • Ксения Шевердина — Швохнев

Практическая информация

Длительность спектакля составляет 1 час 20 минут, без антракта. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классического произведения!

Режиссер
Сергей Мельников
В ролях
Илья Еремич
Кирилл Андреевский
Ксения Шевердина
Илья Бугаев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 800 ₽
18 сентября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой
6+
Детский Детские елки
Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой
25 октября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
И100рия
0+
Детский Цирк
И100рия
15 ноября в 17:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
И приснится же такое...
12+
Танцевальный
И приснится же такое...
22 августа в 20:00 Театр Аллы Духовой «Тодес»
от 2800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше