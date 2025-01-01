Спектакль «Игроки»: Жизнь в мире обмана

Как жить в мире, где не существует правды? Где каждый обманывает, а правосудие стало лишь мифом? В пьесе «Игроки» представлена не традиционная для Гоголя мистическая атмосфера, а нечто гораздо более пугающее: человек в погоне за мечтой становится дьяволом.

Темы и идеи спектакля

«Обмануть и не быть обманутым — вот главная задача и цель», — провозглашает герой пьесы Ихарев. Но к чему его приведет убежденность в собственной безнаказанности? Этот вопрос станет центральным в нашем спектакле. Мы не ставили перед собой задачи осуждать обман; лжецов, шулеров и предателей не искоренить. Наша цель — показать, как легко обмануть человека, который ставит жажду собственного выигрыша выше человеческой жизни.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Сергей Мельников. В главных ролях:

Илья Еремич — Ихарев

— Ихарев Кирилл Андреевский — Утешительный

— Утешительный Ксения Шевердина — Швохнев

Практическая информация

Длительность спектакля составляет 1 час 20 минут, без антракта. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классического произведения!