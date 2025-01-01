Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Игроки. Иллюзия
Билеты от 800₽
Киноафиша Игроки. Иллюзия

Спектакль Игроки. Иллюзия

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Инфернальная комедия в постановке Антона Яковлева

Особенностью постановки является уникальное сочетание мистики и интерактивных визуальных эффектов. Костюмы, выполненные в стиле XIX века, гармонично дополняют современную интерпретацию классического произведения. Спектакль привлечёт любителей психологических драм и мистических историй.

Слова режиссера о главном герое

Антон Яковлев описывает главного героя, Ихарева, как закрытого человека — типичного одиночку и социопата, который представляет себе двух несуществующих подруг. Эти вымышленные женщины становятся для него обществом, а его краплёная колода карт получает человеческое имя — Аделаида Ивановна. Ихарев верит, что с помощью этой идеальной колоды и своих иллюзий он способен на всё, и ищет достойных соперников.

Иллюзии и реальность

Спектакль поднимает важные вопросы о природе иллюзий. Чем больше человек стремится к обману, тем труднее ему отличить реальность от вымысла. В момент, когда азарт и жажда победы становятся главными, мораль и принципы отступают на второй план.

Яковлев выделяет, что Гоголь идеально вписывается в его понимание жанра фантастического реализма, создавая мир мистики и масок. Трактир, в котором разворачиваются события, служит пространством чистилища, где главному герою предстоит столкнуться с собственными иллюзиями и правилами этого необычного мира.

Приглашаем вас стать свидетелями этой увлекательной истории, где каждый зритель сможет задуматься о своих собственных иллюзиях и реальности!

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Андрей Финягин
Андрей Финягин
Александр Семчев
Александр Семчев
Сергей Муравьев
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Ирина Гринева
Ирина Гринева

Купить билет на спектакль Игроки. Иллюзия

Помощь с билетами
Январь
Февраль
3 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
28 января среда
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
20 февраля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

Фотографии

Игроки. Иллюзия Игроки. Иллюзия Игроки. Иллюзия Игроки. Иллюзия Игроки. Иллюзия Игроки. Иллюзия

В ближайшие дни

Три веселых поросенка, или Как подружиться с волком
0+
Детский
Три веселых поросенка, или Как подружиться с волком
25 января в 13:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
11 февраля в 19:00 Кремлевский дворец
от 1000 ₽
Человек из кино - Чарли Чаплин
12+
Музыка
Человек из кино - Чарли Чаплин
3 апреля в 14:00 Дворец на Яузе
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше