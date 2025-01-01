Спектакль Игроки. Иллюзия

Инфернальная комедия в постановке Антона Яковлева

Особенностью постановки является уникальное сочетание мистики и интерактивных визуальных эффектов. Костюмы, выполненные в стиле XIX века, гармонично дополняют современную интерпретацию классического произведения. Спектакль привлечёт любителей психологических драм и мистических историй.

Слова режиссера о главном герое

Антон Яковлев описывает главного героя, Ихарева, как закрытого человека — типичного одиночку и социопата, который представляет себе двух несуществующих подруг. Эти вымышленные женщины становятся для него обществом, а его краплёная колода карт получает человеческое имя — Аделаида Ивановна. Ихарев верит, что с помощью этой идеальной колоды и своих иллюзий он способен на всё, и ищет достойных соперников.

Иллюзии и реальность

Спектакль поднимает важные вопросы о природе иллюзий. Чем больше человек стремится к обману, тем труднее ему отличить реальность от вымысла. В момент, когда азарт и жажда победы становятся главными, мораль и принципы отступают на второй план.

Яковлев выделяет, что Гоголь идеально вписывается в его понимание жанра фантастического реализма, создавая мир мистики и масок. Трактир, в котором разворачиваются события, служит пространством чистилища, где главному герою предстоит столкнуться с собственными иллюзиями и правилами этого необычного мира.

Приглашаем вас стать свидетелями этой увлекательной истории, где каждый зритель сможет задуматься о своих собственных иллюзиях и реальности!