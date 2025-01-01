Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игроки. Гоголиада 2
Киноафиша Игроки. Гоголиада 2

Спектакль Игроки. Гоголиада 2

Постановка
Цехъ 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Игроки | Гоголиада II»

«Игроки | Гоголиада II» - это спектакль, основанный на текстах Николая Васильевича Гоголя. В центре сюжета - история о том, как Гоголь не дожил до премьеры своей пьесы «Игроки» и как его наследие продолжает жить в современном мире.

Режиссёр и исполнители

Спектакль ставит не сам Гоголь, а другой Николай Васильевич, известный своими яркими постановками в Театре на Таганке и Театре имени Вахтангова. Его творческий подход обещает внести новое дыхание в классический текст.

Почему стоит посмотреть

Это уникальное событие объединяет классику Гоголя с современным театральным искусством. Вы сможете увидеть, как классика трансформируется и находит отклик в сегодняшнем мире.

Кому будет интересно

Спектакль будет интересен всем любителям драматических произведений и поклонникам творчества Николая Васильевича Гоголя. Не упустите возможность посетить этот удивительный спектакль!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше