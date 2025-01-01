Спектакль Игрок

Опера Прокофьева по роману Достоевского в Мариинском театре

Опера «Игрок» впервые появилась на сцене Мариинского театра в 1917 году, но была быстро снята с репертуара. Артисты тогда отказались исполнять «эту дрянь». Второй попытке, в 1991 году, повезло больше — спектакль стал триумфом.

Музыка и стиль

Эта опера кардинально отличается от традиционного оперного жанра: в ней нет привычных арий или ансамблей. Ломаные мелодии и причудливые диссонансы создают ощущение революции. Несмотря на то, что сюжет основан на произведении Достоевского, в музыке проявляются больше юношеская страсть и хулиганский юмор.

Сюжет

Действие происходит в 1865 году в курортном городе Рулеттенбурге. Отставной Генерал проигрывает состояние в рулетку и оказывается в долгах у Маркиза. Его падчерица Полина, вынужденная выйти замуж за Маркиза, отказывается от этого союза. Когда богатая бабушка Генерала появляется в городе и также теряет все в игорном доме, Генерал видит единственный выход — выдать Полину замуж за Маркиза, но ее независимость оказывается важнее.

Не пропустите этот напряжённый и эмоциональный спектакль на сцене Мариинского театра!