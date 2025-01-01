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Игрок
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Спектакль Игрок

Оперная революция, как ее представлял Прокофьев
Постановка
Мариинский театр 16+
Режиссер Темур Чхеидзе
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера Прокофьева по роману Достоевского в Мариинском театре

Опера «Игрок» впервые появилась на сцене Мариинского театра в 1917 году, но была быстро снята с репертуара. Артисты тогда отказались исполнять «эту дрянь». Второй попытке, в 1991 году, повезло больше — спектакль стал триумфом.

Музыка и стиль

Эта опера кардинально отличается от традиционного оперного жанра: в ней нет привычных арий или ансамблей. Ломаные мелодии и причудливые диссонансы создают ощущение революции. Несмотря на то, что сюжет основан на произведении Достоевского, в музыке проявляются больше юношеская страсть и хулиганский юмор.

Сюжет

Действие происходит в 1865 году в курортном городе Рулеттенбурге. Отставной Генерал проигрывает состояние в рулетку и оказывается в долгах у Маркиза. Его падчерица Полина, вынужденная выйти замуж за Маркиза, отказывается от этого союза. Когда богатая бабушка Генерала появляется в городе и также теряет все в игорном доме, Генерал видит единственный выход — выдать Полину замуж за Маркиза, но ее независимость оказывается важнее.

Не пропустите этот напряжённый и эмоциональный спектакль на сцене Мариинского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
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