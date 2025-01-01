Игристый классик-хит

Новогодний вечер в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на уникальное событие — концерты за столиками в свердловской филармонии! В программе вас ждёт музыка как зарубежных, так и русских композиторов.

Музыка и дегустация

Эти вечера обещают быть не только музыкальными, но и гастрономическими, с дегустацией игристых вин. Роскошь и престиж будут звучать в каждой ноте!

Ваши проводники в мир удовольствий

Ведущими вечера станут харизматичные специалисты: музыкальный эксперт и лучший сомелье Урала по версии ресторанной премии WHERETOEAT. Они проведут вас через мир утончённых удовольствий, помогая насладиться каждым моментом.

Участники мероприятия

На сцене выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр, который под управлением опытных музыкантов, таких как Дмитрий Филатов, Рустем Хасанов и Анастасия Прудникова, создаст незабываемую атмосферу праздника.

Не упустите возможность окунуться в вечер симфонической музыки, сочетающий в себе великолепие искусства и искусство виноделия!