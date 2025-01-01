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Киноафиша Играют победители. А. Безрукова, Л. Силантьева

Играют победители. А. Безрукова, Л. Силантьева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт победителей: А. Безрукова и Л. Силантьева в Санктъ-Петербургъ Опера

Не пропустите уникальную возможность посетить концерт, в котором примут участие лауреаты международных конкурсов. Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием в культурной жизни города!

Концерт пройдет в Санктъ-Петербургъ Опера.

В программе концерта будут представлены как классические, так и современные произведения, которые поразят вас своей красотой и глубиной. Это не только музыка, но и настоящая театрализованная постановка, где каждый момент будет наполнен эмоциями.

Заключение

Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда! Билеты уже в продаже, спешите приобрести их, пока есть возможность!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 400 ₽

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