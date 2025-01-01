Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Играет Штефан Кисслинг (Германия)
Билеты от 600₽
Киноафиша Играет Штефан Кисслинг (Германия)

Играет Штефан Кисслинг (Германия)

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Штефаном Кисслингом

Штефан Кисслинг — известный концертирующий органист, чья гастрольная география охватывает более 25 стран на четырех континентах: Европе, Америке, Азии, Австралии и Африке. В этом путешествии особое место занимает Лейпциг, где в церкви Святого Фомы более четверти века служил Иоганн Себастьян Бах. Кисслинг также проработал в этом городе почти десять лет, и неудивительно, что музыка великого немецкого композитора занимает важное место в его творческой программе.

Концерт в Москве

На историческом органе собора Святых Петра и Павла Штефан Кисслинг исполнит шедевры Баха, а также познакомит зрителей с редко исполняемой музыкой шведского органиста и композитора Адольфа Густава Манкеля. Эта уникальная программа создаст атмосферу соприкосновения с великими музыкальными традициями и откроет новые грани органного искусства.

Программа концерта

В программе концерта: И. С. Бах и Г. А. Манкель. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает сердце и наполняет душу!

Купить билет на концерт Играет Штефан Кисслинг (Германия)

Помощь с билетами
Октябрь
2 октября четверг
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 600 ₽

В ближайшие дни

Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
14 декабря в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года
6+
Классическая музыка
Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года
27 декабря в 14:00 Соборная палата
от 1500 ₽
16+
Джаз
Classic Jazz
23 октября в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше