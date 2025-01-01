Играет Штефан Кисслинг (Германия)

Музыкальное путешествие с Штефаном Кисслингом

Штефан Кисслинг — известный концертирующий органист, чья гастрольная география охватывает более 25 стран на четырех континентах: Европе, Америке, Азии, Австралии и Африке. В этом путешествии особое место занимает Лейпциг, где в церкви Святого Фомы более четверти века служил Иоганн Себастьян Бах. Кисслинг также проработал в этом городе почти десять лет, и неудивительно, что музыка великого немецкого композитора занимает важное место в его творческой программе.

Концерт в Москве

На историческом органе собора Святых Петра и Павла Штефан Кисслинг исполнит шедевры Баха, а также познакомит зрителей с редко исполняемой музыкой шведского органиста и композитора Адольфа Густава Манкеля. Эта уникальная программа создаст атмосферу соприкосновения с великими музыкальными традициями и откроет новые грани органного искусства.

Программа концерта

В программе концерта: И. С. Бах и Г. А. Манкель. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает сердце и наполняет душу!