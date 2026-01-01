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Киноафиша Играем русскую классику!

Спектакль Играем русскую классику!

Постановка
Театральный институт им. Бориса Щукина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Учебный театр Театрального института им. Бориса Щукина: Русская классика в Шаляпинском доме

Учебный театр Театрального института им. Бориса Щукина рад сообщить о своем новом спектакле, который пройдет на сцене Шаляпинского дома. В этот раз зрители смогут насладиться шедеврами русской классики.

О спектакле

Театр представит несколько знаковых произведений, которые погрузят зрителей в атмосферу настоящего русского театра. В репертуаре — как известные драмы, так и менее популярные, но не менее значимые пьесы.

Место проведения

Шаляпинский дом — это не просто сцена, а историческое место, где пересекаются история, музыка и театральное искусство. Здесь выступали многие знаменитые артисты, и теперь на этой же сцене будут демонстрироваться таланты студентов театрального института.

Интересные факты

  • Шаляпинский дом был открыт в 2001 году и стал важным культурным центром Москвы.
  • Учебный театр им. Бориса Щукина известен своими экспериментами с классическими текстами, а также привлечение современных технологий в театральное представление.

Не пропустите!

Приглашаем всех любителей театра насладиться уникальными постановками и поддержать молодых талантов. Билеты уже в продаже — не упустите возможность стать частью этого волшебного мира русской классики!

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