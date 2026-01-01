Учебный театр Театрального института им. Бориса Щукина рад сообщить о своем новом спектакле, который пройдет на сцене Шаляпинского дома. В этот раз зрители смогут насладиться шедеврами русской классики.
Театр представит несколько знаковых произведений, которые погрузят зрителей в атмосферу настоящего русского театра. В репертуаре — как известные драмы, так и менее популярные, но не менее значимые пьесы.
Шаляпинский дом — это не просто сцена, а историческое место, где пересекаются история, музыка и театральное искусство. Здесь выступали многие знаменитые артисты, и теперь на этой же сцене будут демонстрироваться таланты студентов театрального института.
Приглашаем всех любителей театра насладиться уникальными постановками и поддержать молодых талантов. Билеты уже в продаже — не упустите возможность стать частью этого волшебного мира русской классики!