Играем Пушкина: Царевна-Лебедь
Киноафиша Играем Пушкина: Царевна-Лебедь

Спектакль Играем Пушкина: Царевна-Лебедь

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Царевна-Лебедь» в национальном молодежном театре республики Башкортостан

Национальный молодежный театр республики Башкортостан имени Мустая Карима представит спектакль по мотивам знаменитой сказки А. С. Пушкина «Царевна-Лебедь». В центре сюжета — царь Салтан, его сын царевич Гвидон, 33 богатыря и, конечно, загадочная Царевна-Лебедь.

Темы и мотивы

Спектакль затрагивает важнейшие темы: любовь, борьба добра со злом и ценность семейных отношений. Герои постоянно сталкиваются с непростыми выборами, что делает их истории особенно запоминающимися. Постановка подойдет всем любителям пушкинских сказок и театральных интерпретаций классики.

Знакомая и любимая история

Сказка о царе Салтане, его отважном сыне Гвидоне, 33 богатырях и удивительных чудесах знакома многим зрителям с детства. В ней три девицы под окном пряли поздно вечерком и мечтали, а когда их желания исполнились, началась настоящая череда необыкновенных приключений. Спектакль обещает стать ярким и волшебным событием, которое оставит незабываемые впечатления.

Купить билет на спектакль Играем Пушкина: Царевна-Лебедь

Март
25 марта среда
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽

