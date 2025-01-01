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Играем кино

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Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный вечер с ансамблями и танцевальными коллективами

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, в котором примут участие выдающиеся ансамбли и танцевальные компании. В программе — яркие номера и талантливые исполнители, которые подарят вам уникальные эмоции и впечатления!

Исполнители:

  • Ансамбль «Эссе-квинтет»
  • Дмитрий Дмитриев
  • Ансамбль «Рождество»
  • Художественный руководитель — заслуженная артистка России Ольга Ступнева
  • Ансамбль танца «Барыня»
  • Художественный руководитель — заслуженная артистка Татьяна Тимохина
  • Танцевальная компания «Каннон Данс»
  • Александр Шалимов (перкуссия)

Режиссура и продолжительность

Режиссером спектакля выступает Светлана Николаева. Весь вечер продлится 2 часа с антрактом. Мы гарантируем, что каждый номер будет захватывающим и оставит незабываемые впечатления!

Обратите внимание

Состав исполнителей может быть изменен. Рекомендуем следить за новостями и обновлениями на нашем сайте.

Не упустите возможность стать частью этого прекрасного театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

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