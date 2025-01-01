Играем кино

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, в котором примут участие выдающиеся ансамбли и танцевальные компании. В программе — яркие номера и талантливые исполнители, которые подарят вам уникальные эмоции и впечатления!
Режиссером спектакля выступает Светлана Николаева. Весь вечер продлится 2 часа с антрактом. Мы гарантируем, что каждый номер будет захватывающим и оставит незабываемые впечатления!
Состав исполнителей может быть изменен. Рекомендуем следить за новостями и обновлениями на нашем сайте.
Не упустите возможность стать частью этого прекрасного театрального события!