Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Играем, Гусенка
Киноафиша Играем, Гусенка

Спектакль Играем, Гусенка

Постановка
Дагестанский театр кукол 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочное приключение: «Гусенок и хитрая лиса»

Один из старейших спектаклей нашего театра, «Гусенок и хитрая лиса», продолжает радовать зрителей всех возрастов. Этот яркий и веселый спектакль стал настоящей классикой детского театра.

Интерактивность на сцене

Зрители особенно ценят его за интерактивный формат. Ведущая Аленка постоянно находится в диалоге с детьми, что делает представление увлекательным и захватывающим. Маленькие зрители активно участвуют в приключениях, помогая Гусенку вырваться из трудных ситуаций и наказывая хитрую лису.

Помощь зрителей — залог успеха

У детей складывается впечатление, что спектакль движется вперед только с их помощью. Если они не примут участия, Гусенок может навсегда остаться в лапах лисы. Это создает атмосферу вовлеченности и ответственности, что делает спектакль уникальным.

Наследие и актуальность

На этом спектакле выросло не одно поколение дагестанской детворы. Его актуальность и популярность не уменьшаются с годами, ведь детской душе свойственно сопереживать и стремиться помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

Не пропустите!

Приглашаем вас и ваших детей на это замечательное представление, которое подарит вам незабываемые эмоции и радость общения с любимыми героями. «Гусенок и хитрая лиса» — это не просто спектакль, а настоящее приключение для всей семьи!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 30 августа
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
16:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Стойкий оловянный солдатик
Кукольный Детский
Стойкий оловянный солдатик
26 октября в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Тигр на улице
6+
Детский Премьера
Тигр на улице
29 ноября в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Красавица и Чудовище
12+
Детский
Красавица и Чудовище
4 октября в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше