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Играем «Бориса Годунова»
Киноафиша Играем «Бориса Годунова»

Спектакль Играем «Бориса Годунова»

Постановка
Учебный театр «На Моховой» 12+
Режиссер Наталья Колотова
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Играем «Бориса Годунова»: уникальный спектакль на китайском языке

С 2023 года в театре можно увидеть уникальную сценическую версию трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» на китайском языке с русскими субтитрами. Спектакль под названием «Играем «Бориса Годунова»» предлагает зрителям не только погружение в мир пушкинской драмы, но и возможность увидеть, как игровые приемы театра могут раскрывать глубокие исторические и нравственные темы.

Игровая природа театра

В центре постановки — студенты 4 курса, исполняющие роли актеров-скоморохов, которые на глазах у зрителей разыгрывают ключевые моменты сюжета. Магическое «если бы» становится основным принципом спектакля, позволяя актерам адаптировать пушкинскую трагедию к современным условиям и культурным контекстам.

Кросс-культурный подход

Спектакль отличается тем, что русскую трагедию исполняют китайские актеры, что позволяет использовать китайские художественные приемы. Вопросы, которые поднимает Пушкин, являются общечеловеческими и не ограничиваются только российским контекстом XVII века. Это создает уникальную возможность для зрителей лучше понять главные конфликты произведения: человек и Бог, человек и Судьба.

Редакция текста

Перевод трагедии на китайский язык был выполнен Дай Цихуаном в 1982 году, однако он содержит множество смысловых ошибок, что может затруднить понимание сюжета. В связи с этим, студент-режиссер Лян Сяо и переводчик Валерия Цуканова провели тщательную редакцию текста, чтобы облегчить восприятие происходящего на сцене для китайских зрителей.

Команда спектакля

Автор инсценировки и режиссер — Наталья Колотова. Художники постановки: Су Син и Дин Юймэн, студенты мастерской Э.С. Кочергина. Их работа способствует созданию незабываемой визуальной атмосферы, подчеркивающей драматизм пушкинского произведения.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет культуры и предоставляет новый взгляд на классическую трагедию!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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