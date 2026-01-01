История о поиске лекарства от одиночества

«Игра в джин» — это история двух людей, которые находят лекарство от одиночества в беседах и воспоминаниях о своей прожитой жизни за карточным столом. Их остроумные и откровенные диалоги, наполненные юмором и порой крепким словцом, стали визитной карточкой этой пьесы.

Диалоги как зеркало жизни

Через призму диалогов автор создает трогательную и драматическую историю. Незатейливая карточная игра постепенно превращается в поле битвы, а нуждающиеся друг в друге люди — в яростных оппонентов.

Главный вопрос спектакля

В нашем спектакле мы стараемся ответить на вопрос: в какой мере человек ответственен за свою жизнь со всеми ее взлетами и падениями? Являемся ли мы творцами своей судьбы или жертвами собственного эгоизма и неспособности принять то, что имеем?

Игра судьбы

Порой нам кажется, что судьба сдает нам плохие карты. Но стоит ли отчаиваться? Или даже с такими картами можно попробовать обыграть жизнь?