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Спектакль Игра

Постановка
Остров 16+
Режиссер Сергей Исаев
Возраст 16+

О спектакле

История о поиске лекарства от одиночества

«Игра в джин» — это история двух людей, которые находят лекарство от одиночества в беседах и воспоминаниях о своей прожитой жизни за карточным столом. Их остроумные и откровенные диалоги, наполненные юмором и порой крепким словцом, стали визитной карточкой этой пьесы.

Диалоги как зеркало жизни
Через призму диалогов автор создает трогательную и драматическую историю. Незатейливая карточная игра постепенно превращается в поле битвы, а нуждающиеся друг в друге люди — в яростных оппонентов.

Главный вопрос спектакля
В нашем спектакле мы стараемся ответить на вопрос: в какой мере человек ответственен за свою жизнь со всеми ее взлетами и падениями? Являемся ли мы творцами своей судьбы или жертвами собственного эгоизма и неспособности принять то, что имеем?

Игра судьбы
Порой нам кажется, что судьба сдает нам плохие карты. Но стоит ли отчаиваться? Или даже с такими картами можно попробовать обыграть жизнь?

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