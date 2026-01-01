Концерт группы «Игра» в пабе «O'Connell's»

В пабе «O'Connell's» состоится концерт группы «Игра», где артисты представят песни легендарной группы «Кино». Это событие даст возможность зрителям не только насладиться любимыми композициями, но и спеть вместе с музыкантами, разделив глубокую связь с творчеством Виктора Цоя.

Концерты «Игра» — это всегда атмосфера свободы и драйва. Музыка группы «Кино» вновь оживает на сцене, заставляя зрителей вспомнить те времена, когда эти песни стали символами целой эпохи. Если вы поклонник творчества «Кино» или просто любите живое исполнение классических хитов, этот концерт станет настоящим подарком для вас.

Не упустите шанс прикоснуться к легенде и вместе с залом разделить ту самую любовь и привязанность к неподражаемому артисту. Группа «Игра» с огромной благодарностью и уважением исполняет песни, которые продолжают жить в сердцах поклонников.