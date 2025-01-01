Меню
Игра в жемчуг
Игра в жемчуг

Спектакль Игра в жемчуг

Постановка
Шалом 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль «Игра в жемчуг» в театре «Круг II»

Театр «Круг II» продолжает радовать зрителей оригинальными постановками. На этот раз они приглашают вас на путешествие в эпоху барокко с новым спектаклем «Игра в жемчуг». Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу изысканности и тонкости искусства того времени.

Хореография и музыка

Создавая хореографию спектакля, команда вдохновлялась картинами, скульптурами и музыкой позднего ренессанса и раннего барокко. На сцене вновь зазвучат аутентичные инструменты, такие как виола-да-гамба и теорба. Это погружение в музыкальную атмосферу времени сделает спектакль по-настоящему живым.

Выдающиеся исполнители

Для исполнения старинной музыки были приглашены талантливые мультижанровые исполнители, чьи имена давно завоевали признание на музыкальных подмостках Москвы и Санкт-Петербурга: Алиса Тен, Руст Позюмский и Ася Гречищева. Их мастерство добавляет динамики и яркости к спектаклю.

Завораживающее действие

В результате слияния великолепной музыки, художественного оформления и невероятного танца под руководством молодого хореографа Татьяны Коноваловой каждый зритель станет свидетелем завораживающего и ироничного действия. Каждая сцена перенесет вас в библейские или мифологические сюжеты, характерные для барокко, и даст возможность ощутить важнейшие человеческие чувства: любовь, страдание, радость, гнев, страх и отвагу.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события. Спектакль «Игра в жемчуг» — это возможность прикоснуться к культуре барокко и насладиться искусством в его лучших проявлениях.

Режиссер
Татьяна Коновалова
В ролях
Александра Крахина
Федор Богданов
Георгий Каныгин
Андрей Греков
Олег Лукичев

Расписание

23 сентября
Шалом Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Игра в жемчуг Игра в жемчуг Игра в жемчуг Игра в жемчуг Игра в жемчуг Игра в жемчуг Игра в жемчуг

