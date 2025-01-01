Спектакль-концерт: погружение в мир аномальных явлений

В уютном зале Музыкальной квартиры вас ждет уникальное театральное событие — «Мистический спектакль-концерт». Несколько друзей решили собраться за столом и сыграть в карточную игру «Три семерки» (или «Тресет»). Однако раздающий, выложив на стол колоду странных карт, неожиданно предлагает вызвать духов. И вот начинается нечто необъяснимое!

Загадочные музыкальные образы

Смерть пляшет под мелодии Сен-Санса, сопрано преследуют видения во сне, а Мефистофель шепчет Маргарите. В пещере Горного короля блуждают гномы... В программе спектакля собраны разножанровые аномальные явления, зафиксированные композиторами XIX века в их оперных, фортепианных и камерных произведениях.

Безопасность зрителей

Чем закончится эта таинственная игра, мы вам не расскажем. Но можем уверить: во время мистического музыкального триллера зрители будут в полной безопасности.

Исполнители и команда

На сцене выступят:

Виктория Носовская (сопрано)

Ольга Сидоренко (меццо-сопрано)

Дмитрий Романько (бас)

Сергей Полтавский (альт)

Рустем Кудояров (фортепиано)

Концерт ведет Андрей Лавинский, а режиссура принадлежит Светлане Романовой.

Не упустите возможность стать частью этого загадочного и интригующего музыкального путешествия!