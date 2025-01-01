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Игра в Наполеона
Билеты от 1000₽
Киноафиша Игра в Наполеона

Спектакль Игра в Наполеона

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шахматный детектив по Стефану Брюлотту

«… Можно ли в театре сыграть Наполеона? Вряд ли! Какому актеру это под силу?! Но попытаться сыграть в Наполеона можно. Во всяком случае - мы попытаемся…» — именно с таких слов начинается интригующая постановка, где герои решают играть не только на сцене, но и в шахматную партию с судьбой.

Игра на подмостках

Подмостки превращаются в огромную шахматную доску, на которой персонажи ведут свою игру. Здесь строятся союзы, разоблачаются заговоры, плетутся интриги. Каждый считает себя игроком, ведущим поединок с Императором, но при этом никто не замечает, что на самом деле они — лишь шахматные фигуры. Ходы каждого уже заранее определены, и лишь историческая фигура решит, кто станет метрикой в церковной книге, а кто войдет в легенды.

Шахматный детектив о Наполеоне

Шахматный детектив о днях заточения Наполеона на острове Эльба держит зрителей в постоянном напряжении. Каждая сцена преподносит новые и неожиданные повороты, заставляя задуматься о том, как же игра судьбы определяет не только победителей и проигравших, но и саму историю.

 

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Олег Леушин
Антон Багиров
Евгений Бакалов
Карина Дымонт
Сергей Бородинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

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