Спектакль Игра в Наполеона

Шахматный детектив по Стефану Брюлотту

«… Можно ли в театре сыграть Наполеона? Вряд ли! Какому актеру это под силу?! Но попытаться сыграть в Наполеона можно. Во всяком случае - мы попытаемся…» — именно с таких слов начинается интригующая постановка, где герои решают играть не только на сцене, но и в шахматную партию с судьбой.

Игра на подмостках

Подмостки превращаются в огромную шахматную доску, на которой персонажи ведут свою игру. Здесь строятся союзы, разоблачаются заговоры, плетутся интриги. Каждый считает себя игроком, ведущим поединок с Императором, но при этом никто не замечает, что на самом деле они — лишь шахматные фигуры. Ходы каждого уже заранее определены, и лишь историческая фигура решит, кто станет метрикой в церковной книге, а кто войдет в легенды.

Шахматный детектив о Наполеоне

Шахматный детектив о днях заточения Наполеона на острове Эльба держит зрителей в постоянном напряжении. Каждая сцена преподносит новые и неожиданные повороты, заставляя задуматься о том, как же игра судьбы определяет не только победителей и проигравших, но и саму историю.