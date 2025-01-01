Спектакль Игра в любовь, или Непристойное предложение

Музыкальная комедия в Москве

В доме Лаурентисов разворачивается настоящая вендетта. Обманутый муж случайно сталкивается с любовником своей жены, и это столкновение запускает цепь забавных и остроумных ситуаций. Итальянский особняк превращается в «карнавалы» интриг и недоразумений.

Мюзикл с итальянским колоритом

Представляем вам увлекательную музыкальную комедию по мотивам итальянского кино 60-х годов. Взаимоотношения между шестью героями раскрываются через юмор и страсть, яркие танцевальные номера и традиционные элементы водевиля. Каждый персонаж вносит свою уникальную нотку в это захватывающее действие.

Подробности спектакля

Спектакль обещает зрителям море смеха и радости, а также атмосферы итальянского обаяния. Не упустите возможность насладиться игрой талантливых актеров и музыкальными номерами, которые перенесут вас в незабываемую эпоху. Обратите внимание: состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления.