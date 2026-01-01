Игра в классики
6+
О концерте

Камерный концерт «Игра в классики» в Концертном центре «Сириус»

Резиденция Российского национального молодёжного симфонического оркестра в «Сириусе» продолжится камерным концертом «Игра в классики». На этом мероприятии в центре внимания окажутся солисты оркестра и небольшие ансамблевые составы.

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр объединяет талантливых музыкантов из разных регионов страны. Это уникальный пример оркестра-академии, где репетиции, творческие занятия и мастер-классы становятся частью единого профессионального процесса. Артистам помогают наставники из ведущих российских ансамблей, включая Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Большой и Мариинский театры. На сегодняшний день более ста воспитанников РНМСО уже работают в лучших оркестрах страны, поддерживая престиж профессии оркестрового музыканта.

Название концерта очень точно отражает его замысел. «Игра в классики» предлагает задуматься о том, что мы понимаем под классикой. Почему одни произведения прочно входят в репертуар, а другие остаются на его границах? Каково звучание Равеля в переложении для маримбы? Можно ли рядом поставить Чайковского, Кошински, Брострёма, Ксенакиса и Псатаса, чтобы услышать не разрыв, а живой музыкальный диалог? Остроумное сопоставление в двух отделениях позволит взглянуть на классику не как на закрытый список имен, а как на подвижную территорию, где coexist традиция, эксперимент, узнаваемая красота и азарт игры. Ведущий концерта, артистический директор РНМСО Илья Репенак, поможет слушателям разобраться, где заканчивается классика и начинается игра.

Программа концерта

I отделение

  • Пётр Чайковский (1840–1893) - Фрагменты из «Детского альбома» в переложении для струнного квартета
  • Пётр Чайковский (1840–1893) - Струнный секстет «Воспоминание о Флоренции», ор. 70

II отделение

  • Морис Равель (1875–1937) - «Alborada del gracioso» («Утренняя серенада шута») из цикла пьес для фортепиано «Отражения» (переложение для двух маримб)
  • Джин Кошински (род. 1980) - «Песня и танец» для дуэта ударных
  • Тобиас Брострём (род. 1978) - «Сумеречный свет» для квартета маримб
  • Янис Ксенаксис (1922–2001) - «Отскоки В» («Rebonds B») для перкуссии соло
  • Джон Псатас (род. 1966) - «Киото» для квинтета ударных

Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Июнь
2 июня вторник
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1150 ₽

