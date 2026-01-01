Оповещения от Киноафиши
Игра в Геракла
Киноафиша Игра в Геракла

Спектакль Игра в Геракла

Постановка
Красноярский театр кукол 16+
Возраст 16+

О спектакле

Игра в Геракла. 12 шагов к успеху

Ближайший показ спектакля состоится на малой сцене Красноярского музыкального театра. Вы сможете увидеть эту увлекательную историю 2 июня в 19:00.

Продолжительность спектакля - 65 минут. Адрес: пр. Мира, 129.

О спектакле

«Игра в Геракла» - это 12 шагов к успеху, а также сражения с самим собой. Главный герой, обычный парень по имени Дима, оказывается в epic battle с образом Геракла из древнегреческой мифологии. Сможет ли он пройти его путь и не крикнуть: «Стоп игра!»?

Ярость боев придает Диме невероятную силу и мощь. Его азарт подталкивает к борьбе до последнего вздоха. Однако на пике событий игра неожиданно прерывается. Время сделать перерыв на пир, который пройдет в доме царя Адмета — лучшего друга Геракла. Может быть, именно там произойдет главное сражение?

Что ожидает зрителей?

В этом спектакле зрители становятся часть процесса и сами решают исход событий: проиграет ли Дима или одержит победу. «Игра в Геракла» предлагает уникальную возможность взглянуть на знаменитый миф с новой стороны и осознать его актуальность в современном мире через призму игры и воображения.

Не упустите шанс увидеть, как античная мифология оживает на сцене театра!

Купить билет на спектакль Игра в Геракла

Июнь
2 июня вторник
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

В ближайшие дни

Повесть о настоящем человеке
12+
Драма
Повесть о настоящем человеке
29 марта в 15:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Лесное пианино
0+
Детский Кукольный
Лесное пианино
28 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Дубровский
12+
Драма Кукольный
Дубровский
25 марта в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
