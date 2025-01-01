Меню
Игра в джин
Билеты от 600₽
Киноафиша Игра в джин

Спектакль Игра в джин

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Лирическая комедия о любви и надежде

Представляем вашему вниманию пьесу американского автора Д. Кобурна, которая не оставит равнодушными зрителей. Это лирическая комедия о жажде жизни и несбывшихся мечтах, о далеком прошлом и призрачном будущем, о надежде и любви, пронизанная смехом и слезами.

Сюжет

В центре событий - две азартные игроки, мужчина и женщина, которые вступают в захватывающую схватку. Их страсть к игре выглядит одновременно комично и трогательно. За этой безумной игрой скрываются милые и нежные сердца, полные эмоций и сантиментов.

Темы и чувства

Каждый персонаж переживает бурные эмоции и перепады настроения, что вызывает улыбку у зрителей. Эти мимолетные моменты показывают, как за азартом скрывается настоящая тоска и желание любви. Оба героя - одиноки и несчастны по разным причинам, и именно в этой комедии они ищут утешение и понимание.

Почему стоит посмотреть

Эта пьеса не только развлекает, но и заставляет задуматься о глубоких человеческих чувствах. В ней переплетаются смех и слезы, что делает её особенно актуальной для каждого, кто хоть раз мечтал о настоящей любви. Не упустите возможность погрузиться в мир эмоций и интригующих персонажей.

Режиссер
Наталья Тарыничева
В ролях
Сергей Кошонин
Ольга Кирсанова-Миропольская

Ноябрь
18 ноября вторник
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽

