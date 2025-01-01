Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Игра на скамейке

Спектакль Игра на скамейке

16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Игра на Скамейке» по мотивам пьесы Александра Гельмана в Музее Выосцкого

В зале музея Владимира Высоцкого состоится встреча с театром, где слово становится движением, а пауза — шагом танца. Премьера спектакля «Игра на Скамейке» по мотивам пьесы Александра Гельмана «Скамейка» — это не просто лирическая комедия. Это исследование диалога, где мужчина и женщина, словно партнеры в танце, то отталкиваются иронией, то притягиваются недосказанностью.

Почему это — ваш вечер?

  • Режиссура Рашида Тугушева и Константина Гонтаря превратила текст Гельмана в пластику эмоций.
  • Художественный руководитель — Никита Высоцкий.
  • Зал Камерного пространства на Таганке не ставит точку. Он оставляет зрителя наедине с вопросом: «Кто ведет в этом танце — разум или сердце?»

Этот спектакль — о том, как близость рождается не в словах, а в умении слушать ритм другого. Как в джазе: импровизация, где ошибок нет — есть только непридуманная жизнь.

Уникальная атмосфера

Зал небольшой, и места в нем, как за столом, теснятся, чтобы зрители могли услышать друг друга. Успейте занять свое!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше