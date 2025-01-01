Спектакль Игра на скамейке

Премьера спектакля «Игра на Скамейке» по мотивам пьесы Александра Гельмана в Музее Выосцкого

В зале музея Владимира Высоцкого состоится встреча с театром, где слово становится движением, а пауза — шагом танца. Премьера спектакля «Игра на Скамейке» по мотивам пьесы Александра Гельмана «Скамейка» — это не просто лирическая комедия. Это исследование диалога, где мужчина и женщина, словно партнеры в танце, то отталкиваются иронией, то притягиваются недосказанностью.

Почему это — ваш вечер?

Режиссура Рашида Тугушева и Константина Гонтаря превратила текст Гельмана в пластику эмоций.

Художественный руководитель — Никита Высоцкий.

Зал Камерного пространства на Таганке не ставит точку. Он оставляет зрителя наедине с вопросом: «Кто ведет в этом танце — разум или сердце?»

Этот спектакль — о том, как близость рождается не в словах, а в умении слушать ритм другого. Как в джазе: импровизация, где ошибок нет — есть только непридуманная жизнь.

Уникальная атмосфера

Зал небольшой, и места в нем, как за столом, теснятся, чтобы зрители могли услышать друг друга. Успейте занять свое!