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Киноафиша Игра для двоих (Крик)

Спектакль Игра для двоих (Крик)

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Режиссер Андрей Бутяев
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О спектакле

История социальной изоляции

История о брате и сестре, которые оказались в заточении, как в физическом, так и в психологическом смысле. Их жизнь наполнена играми в воображаемые сценарии, сражениями с собственными демонами и бегством от реальности. Эти персонажи – выброшенные обществом актеры, с раненой душой, которые, несмотря на свою странность, остаются людьми с глубокими чувствами и страданиями.

Социальная изоляция и бюрократия
В основе постановки – вопросы социальной изоляции и жестокости бюрократии, которая осуждает людей по поверхностным признакам. Заключение этих людей в своем доме становится символом фашистского подхода к тем, кто не соответствует общепринятым нормам. Феличе и Клэр, страдая от боли, которую невозможно утолить, оказываются неуслышанными, оставленными наедине со своей трагедией.

Интеллектуальная и эмоциональная сила спектакля
Режиссёр Андрей Бутяев создает спектакль, наполненный глубокой психологией и напряжением. Аскетичные декорации и жёсткая режиссура усиливают ощущение иллюзорности их существования, ставя на первый план настоящие эмоции. Спектакль – это не просто драматическое повествование, а призыв к пониманию, сопереживанию и честности в отношениях.

Артисты
Иван Семенов и Мария Следнева в ролях Феличе и Клэр воплощают глубокую боль, отчаяние и стойкость своих героев, создавая проникновенную атмосферу, которая заставляет зрителей переживать каждое мгновение спектакля.

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