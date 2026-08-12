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Игра давно минувших дней. Русская деревянная игрушка из собрания И. Сбруева
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Киноафиша Игра давно минувших дней. Русская деревянная игрушка из собрания И. Сбруева

Игра давно минувших дней. Русская деревянная игрушка из собрания И. Сбруева

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О выставке

Выставка «Игра давно минувших дней» в Пушкинском музее

Государственный музей А. С. Пушкина предлагает заглянуть в необычный мир русской деревянной игрушки. На выставке представлена коллекция, насчитывающая более двух тысяч предметов, собранная известным коллекционером Ильей Сбруевым.

Экспозиция расположена в уютном садовом домике музея. Здесь каждый посетитель сможет открыть для себя богатство национальной традиции и насладиться потешным миром народной резьбы. Деревянные игрушки, некогда любимые детьми, вновь радуют глаз и пробуждают воспоминания о беззаботном детстве.

Не упустите шанс увидеть эти уникальные произведения искусства, которые не только поражают разнообразием форм, но и несут в себе глубокий культурный смысл.

Купить билет на выставка Игра давно минувших дней. Русская деревянная игрушка из собрания И. Сбруева

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Август
Сентябрь
12 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 августа вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 августа вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
28 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
29 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
30 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
31 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
1 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
2 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
3 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
4 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
5 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
7 сентября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
8 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
9 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
10 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
11 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 сентября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 сентября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2

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