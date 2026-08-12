Выставка «Игра давно минувших дней» в Пушкинском музее

Государственный музей А. С. Пушкина предлагает заглянуть в необычный мир русской деревянной игрушки. На выставке представлена коллекция, насчитывающая более двух тысяч предметов, собранная известным коллекционером Ильей Сбруевым.

Экспозиция расположена в уютном садовом домике музея. Здесь каждый посетитель сможет открыть для себя богатство национальной традиции и насладиться потешным миром народной резьбы. Деревянные игрушки, некогда любимые детьми, вновь радуют глаз и пробуждают воспоминания о беззаботном детстве.

Не упустите шанс увидеть эти уникальные произведения искусства, которые не только поражают разнообразием форм, но и несут в себе глубокий культурный смысл.