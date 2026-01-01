Стендап-комедия с Игорем Тарлецким

В клубе «StandUp Spot» выступит стендап-комик Игорь Тарлецкий. Он является резидентом шоу «Stand Up» на ТНТ и финалистом третьего сезона проекта «Открытый микрофон». Также Игорь отмечен полуфиналом шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.

Юмор Игоря Тарлецкого отличается интеллектуальностью и неординарностью. Его оригинальные отыгрыши прекрасно сочетаются с внешним спокойствием, создавая уникальную атмосферу на сцене. Это выступление идеально подойдёт тем, кто ценит умный и непредсказуемый юмор.

Игорь стал любимцем зрителей благодаря своей необычной абсурдной комедии. Его можно было видеть в различных шоу, включая StandUp на ТНТ и Разгоны Stand-Up Club #1.

Важная информация для зрителей

Двери клуба открываются за полчаса до начала выступлений. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть заказать напитки и закуски, так как после начала шоу бар прекращает свою работу. Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами.