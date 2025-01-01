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Игорь Тарлецкий
Билеты от 600₽
Киноафиша Игорь Тарлецкий

Игорь Тарлецкий

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Игорь Тарлецкий: Стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие – стендап-концерт Игоря Тарлецкого в Standup Club на Трубной! Этот вечер обещает быть наполненным юмором, остроумными шутками и непредсказуемыми поворотами сюжета.

О комике

Игорь Тарлецкий – один из самых ярких представителей русскоязычного стендапа. Его выступления полны иронии и самокритики, что делает каждое шоу по-настоящему уникальным. Комик не боится поднимать актуальные темы и делиться личным опытом, что позволяет зрителям не только смеяться, но и задумываться.

Что ожидать

В программе – новые шутки, интерактив с залом и, конечно, много сюрпризов. Не упустите возможность стать частью этого веселого вечера, где смех и хорошее настроение гарантированы!

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как интерес к мероприятию высокий!

Поделитесь с друзьями и приходите на стендап-концерт Игоря Тарлецкого – это будет незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

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