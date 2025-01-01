Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игорь Тарлецкий
Киноафиша Игорь Тарлецкий

Игорь Тарлецкий

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер с комиком из Воронежа

Приглашаем вас на увлекательный стендап-вечер с талантливым комиком из Воронежа! Этот артист стал известен благодаря участию и полуфинальному месту в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, а также многим интернет-шоу. Его выступления отличаются интеллектуальным юмором, необычными поворотами и, безусловно, смехом!

Когда и где?

Начало мероприятия запланировано на 22:00, однако мы рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться атмосферой. Для вашего удобства на площадке работают бар и кухня, где вы сможете заказать любимые напитки и закуски.

Важные детали

Входной билет и место за столиком приобретаются отдельно. Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы решили заказать столик, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей и время ожидания может составлять до 1 часа.

Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в компании талантливого комика и интересных людей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 25 июля
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Б.А.У.
18+
Тяжелый рок
Б.А.У.
22 октября в 19:00 Kultura
от 1000 ₽
Лайк Тайм Фест
6+
Поп Фестиваль
Лайк Тайм Фест
29 августа в 18:00 Kultura
от 800 ₽
18+
Поп
Линда
7 февраля в 20:00 Kultura
от 2250 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше