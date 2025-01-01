Игорь Тарлецкий

Стендап-вечер с комиком из Воронежа

Приглашаем вас на увлекательный стендап-вечер с талантливым комиком из Воронежа! Этот артист стал известен благодаря участию и полуфинальному месту в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, а также многим интернет-шоу. Его выступления отличаются интеллектуальным юмором, необычными поворотами и, безусловно, смехом!

Когда и где?

Начало мероприятия запланировано на 22:00, однако мы рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться атмосферой. Для вашего удобства на площадке работают бар и кухня, где вы сможете заказать любимые напитки и закуски.

Важные детали

Входной билет и место за столиком приобретаются отдельно. Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы решили заказать столик, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей и время ожидания может составлять до 1 часа.

Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в компании талантливого комика и интересных людей!