Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игорь Тарлецкий. Стендап-концерт
Киноафиша Игорь Тарлецкий. Стендап-концерт

Игорь Тарлецкий. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Игоря Тарлецкого в Stage Standup Club

Приглашаем всех любителей юмора на стендап-концерт Игоря Тарлецкого в Stage Standup Club! Этот яркий и харизматичный комик уже завоевал популярность благодаря участию в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ, а также в таких шоу, как «Стендап на ТНТ», «Разгоны», «Чужие Шпаргалки» и «Знатоки».

Не пропустите!

Игорь Тарлецкий — это не только стендап-комик, но и мастер импровизации, который способен удивить любой зал своим чувством юмора и неожиданными поворотами в выступлении. Это отличный шанс провести вечер в компании хорошего настроения!

Ослепительное шоу

Стендап-концерт — это всегда уникальная атмосфера и возможность услышать свежие шутки, основанные на жизненных ситуациях и наблюдениях. Игорь готов поделиться с вами своими наблюдениями о жизни, а также поднять актуальные темы, интересующие каждого.

Где и когда?

Концерт пройдет в уютной атмосфере Stage Standup Club — идеальном месте для любителей стендапа и хорошего отдыха.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события! Приходите и наслаждайтесь живым юмором от Игоря Тарлецкого!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Большой Stand Up концерт в центре Питера
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт в центре Питера
7 сентября в 19:00 Благородная гниль
от 700 ₽
Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»
6+
Живая музыка
Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»
15 ноября в 20:00 Яани Кирик
от 1300 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
3 октября в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше