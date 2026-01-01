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Игорь Старков с программой «Невыразимое»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Игорь Старков с программой «Невыразимое»

Игорь Старков с программой «Невыразимое»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Скоро в Большом Зале Музея Скрябина: Игорь Старков с программой «Невыразимое»

Пианист и композитор Игорь Старков представит новую программу «Невыразимое» в большом зале Музея Скрябина. В этот вечер зрители смогут насладиться лучшими фортепианными композициями из альбомов «Scintillation» и «Les valses», а также новыми произведениями, которые обещают заворожить своим звучанием.

Концерт станет искренней беседой на языке звуков, доверительным разговором на уровне души и эмоций. Это уникальная возможность для ценителей классической музыки и почитателей творчества Игоря Старкова насладиться мгновениями глубокой эстетики.

О программе

В программе «Невыразимое» собраны не только хиты, известные широкой аудитории, но и свежие работы композитора, где каждая нота стремится углубить понимание музыки и эмоций. Подготовьтесь к наслаждению истинной классикой, обращенной к самым сокровенным чувствам.

Детали концерта

Концерт пройдет 18 октября и продлится 2 часа. Позвольте себе открыть мир музыки, тишины и эстетических открытий. Не упустите шанс стать частью этого чудесного музыкального события.

Купить билет на концерт Игорь Старков с программой «Невыразимое»

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Октябрь
18 октября воскресенье
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 1000 ₽

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