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Игорь Скляр, Jazz Classic Community
Киноафиша Игорь Скляр, Jazz Classic Community

Игорь Скляр, Jazz Classic Community

Постановка
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге 6+
Возраст 6+

О концерте

Народный артист Игорь Скляр в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Народный артист России Игорь Скляр вместе с коллективом Jazz Classic Community приглашает вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный золотой эпохе джаза. Этот концерт — настоящая экскурсия по времени, проходящая через галерею портретов великих джазменов, таких как Nat King Cole, Joe Williams, Johnny Hartmann, Dizzy Gillespie, Joe Carroll и Antônio Carlos Jobim.

Вечер Воспоминаний и Музыкальных Впечатлений

Десятилетия назад, после выхода культового фильма «Мы из джаза», Игорь Скляр завоевал признание как прирожденный джазмен. В этом фильме, который стал символом джазовой культуры в России, его талант к джазу был признан всей страной. Теперь, спустя годы, Игорь Скляр продолжает вдохновлять публику своей страстью к джазу, сочетая актерское мастерство с великолепным вокалом.

Программа Концерта

Концертный репертуар охватывает период от «эры свинга» до зарождающегося модерн-джаза, представляя слушателям как легендарные стандарты, так и менее известные, но не менее значимые произведения. Вы услышите классические джазовые мелодии в исполнении Игоря Скляра и его коллектива, которые погрузят вас в атмосферу великих джазовых эпох.

Не пропустите этот вечер, который соединяет прошлое и настоящее джаза, предоставляя уникальную возможность насладиться выдающимся исполнением и живым звуком настоящего джазового мастерства!

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В других городах
Декабрь
20 декабря воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

Фотографии

Игорь Скляр, Jazz Classic Community Игорь Скляр, Jazz Classic Community Игорь Скляр, Jazz Classic Community Игорь Скляр, Jazz Classic Community Игорь Скляр, Jazz Classic Community Игорь Скляр, Jazz Classic Community

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