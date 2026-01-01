Игорь Скляр, Jazz Classic Community

Народный артист Игорь Скляр в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Народный артист России Игорь Скляр вместе с коллективом Jazz Classic Community приглашает вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный золотой эпохе джаза. Этот концерт — настоящая экскурсия по времени, проходящая через галерею портретов великих джазменов, таких как Nat King Cole, Joe Williams, Johnny Hartmann, Dizzy Gillespie, Joe Carroll и Antônio Carlos Jobim.

Вечер Воспоминаний и Музыкальных Впечатлений

Десятилетия назад, после выхода культового фильма «Мы из джаза», Игорь Скляр завоевал признание как прирожденный джазмен. В этом фильме, который стал символом джазовой культуры в России, его талант к джазу был признан всей страной. Теперь, спустя годы, Игорь Скляр продолжает вдохновлять публику своей страстью к джазу, сочетая актерское мастерство с великолепным вокалом.

Программа Концерта

Концертный репертуар охватывает период от «эры свинга» до зарождающегося модерн-джаза, представляя слушателям как легендарные стандарты, так и менее известные, но не менее значимые произведения. Вы услышите классические джазовые мелодии в исполнении Игоря Скляра и его коллектива, которые погрузят вас в атмосферу великих джазовых эпох.

Не пропустите этот вечер, который соединяет прошлое и настоящее джаза, предоставляя уникальную возможность насладиться выдающимся исполнением и живым звуком настоящего джазового мастерства!