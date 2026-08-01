Игорь Скляр Jazz Classic Community

Джазовый вечер с Игорем Скляром в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится незабываемый джазовый вечер с участием выдающегося Игоря Скляра и его бэнда. Музыканты будут выступать в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана, который славится своей атмосферой и качественной живой музыкой.

Это событие привлечёт всех любителей джаза. Игорь Скляр, известный своей уникальной манерой исполнения и харизмой на сцене, обещает порадовать зрителей богатым репертуаром и удивительными музыкальными импровизациями. На концерте можно будет услышать как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой в компании единомышленников и провести вечер в непринуждённой атмосфере вечеринки!