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Игорь Скляр Jazz Classic Community
Киноафиша Игорь Скляр Jazz Classic Community

Игорь Скляр Jazz Classic Community

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовый вечер с Игорем Скляром в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится незабываемый джазовый вечер с участием выдающегося Игоря Скляра и его бэнда. Музыканты будут выступать в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана, который славится своей атмосферой и качественной живой музыкой.

Это событие привлечёт всех любителей джаза. Игорь Скляр, известный своей уникальной манерой исполнения и харизмой на сцене, обещает порадовать зрителей богатым репертуаром и удивительными музыкальными импровизациями. На концерте можно будет услышать как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой в компании единомышленников и провести вечер в непринуждённой атмосфере вечеринки!

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В других городах
Август
27 августа четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

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