Игорь Шипилин. Мастер-класс «Крымский пейзаж», масло
Билеты от 6000₽
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Крымский пейзаж: мастер-класс с Игорем Шипилиным

Приглашаем всех желающих на учебный мастер-класс известного крымского художника Игоря Шипилина «Крымский пейзаж». Мероприятие проходит в рамках масштабной культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки «Современный русский импрессионизм 2025».

Что ожидает участников?

Мастер-класс обещает погрузить участников в атмосферу Крыма: солнечные пейзажи, тени и шум моря вдохновят на создание уникальных работ. Вместе с художником вы научитесь осмыслять пейзаж, музыка свежего ветра и волшебный разговор между пространством и чувствами станут основой для художественного выражения.

Условия участия

Участникам необходимо иметь инструменты и материалы для масляной живописи. Для начинающих художников предусмотрен стартовый набор: холст, краски и кисти. Каждому участнику будет предоставлено индивидуальное рабочее место с мольбертом.

Об Игоре Шипилине

Игорь Шипилин — талантливый художник, родившийся в 1961 году в Севастополе. Он окончил Московскую Государственную академию печати и стал художником-графиком. Игорь является членом-корреспондентом Российской академии художеств и председателем Творческого объединения южнорусских художников в Севастополе. У него за плечами — участие в многочисленных национальных и международных конкурсах живописи, где он был дипломантом и лауреатом, а также получал медали РАХ.

Художник активно ведет преподавательскую деятельность и организует пленэры в Крыму. Его работы можно увидеть не только в Севастопольском и Симферопольском художественных музеях, но и в других известных музеях и галереях России и за рубежом, включая музей-заповедник Херсонес-Таврический и Тайваньский «Музей Дракона».

Присоединяйтесь к искусству и откройте для себя волшебный мир крымских пейзажей вместе с Игорем Шипилиным!

Октябрь
22 октября среда
18:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
от 6000 ₽

