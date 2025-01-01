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Игорь Саруханов
Билеты от 6500₽
Киноафиша Игорь Саруханов

Игорь Саруханов

Талантливый композитор, рок-легенда и ловелас 18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Встреча с маэстро

Игорь Саруханов — легендарный музыкант, композитор и поэт, заслуженный артист России и член Союза композиторов. Его творчество охватывает более трехсот произведений, многие из которых стали эстрадной классикой. Песни, такие как «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Придуманная любовь», «Желаю тебе» и многие другие, остаются в сердце каждого поклонника музыки и продолжают быть любимыми хитами разных поколений.

Творчество и достижения
Игорь Саруханов всегда находился на волне успеха. Его композиции выделяются искренностью, мелодичностью и глубиной. Несмотря на годы, он продолжает радовать своих поклонников новыми произведениями. Ежегодно музыкант выпускает альбомы, и его свежий трек «Одна на миллион» уже завоевал эфиры радиостанций и концертные площадки.

Концертная программа
Программа концерта будет включать как знакомые хиты, так и новые композиции. Игорь Саруханов обещает приятные сюрпризы в виде песен, которые недавно были написаны и уже успели покорить сердца слушателей.

Не пропустите встречу с маэстро!
Приготовьтесь к музыкальному путешествию по разным годам его карьеры и насладитесь уникальными произведениями, которые не оставят равнодушным ни одного меломана. Игорь Саруханов с нетерпением ждет встречи с вами!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 6500 ₽

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