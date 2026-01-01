Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игорь Саруханов
Киноафиша Игорь Саруханов

Игорь Саруханов

12+
Возраст 12+

О концерте

Игорь Саруханов: Концерт в клубе Джаггер

Игорь Саруханов, известный российский певец и композитор, готовит яркое событие для своих поклонников. Концерт состоится в клубе Джаггер — идеальном месте для зажигательной атмосферы и уникального музыкального опыта.

Музыкальная программа

На концерте зрителей ожидает программа, наполненная хитами, которые завоевали любовь слушателей. Игорь исполнит как новые треки, так и давно полюбившиеся песни, создавая особое настроение.

О клубе Джаггер

Клуб Джаггер — это не просто концертная площадка. Это место с богатой историей, где прошло множество запоминающихся выступлений. Удобное расположение и уютная атмосфера сделают вечер еще более привлекательным для всех гостей.

Почему стоит пойти

Концерт Игоря Саруханова — это отличная возможность насладиться качественной музыкой в компании единомышленников. Для любителей живого исполнения этот вечер станет настоящим праздником.

Приходите и наслаждайтесь атмосферой музыки и творчества!

Купить билет на концерт Игорь Саруханов

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

В ближайшие дни

Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах
6+
Классическая музыка
Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах
1 марта в 15:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
3 марта в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
4 апреля в 19:00 Поправка
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше