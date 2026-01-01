Игорь Саруханов. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Игоря Саруханова

30 апреля 2026 года в 19:00 в концертном зале МОСКВА пройдет незабываемый юбилейный концерт легендарного музыканта Игоря Саруханова.

Игорь Саруханов — заслуженный артист России и член Союза композиторов России, известен не только своими хитами, но и тем, что его творчество охватывает более трехсот песен. Мелодии, такие как «Позади крутой поворот», «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса» и «Дорогие мои старики», стали культовыми и продолжают радовать слушателей разных поколений.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите самые лучшие и любимые хиты, а также новые произведения, такие как «Одна на миллион», который уже завоевал эфиры радиостанций и сердца поклонников. Игорь обещает, что юбилейная программа включает как всем известные песни, так и несколько сюрпризов и премьер.

Особая атмосфера

«В этот душевный вечер мы, конечно же, споем вместе самые ваши любимые песни и обязательно потанцуем», — говорит Игорь Саруханов. Он с нетерпением ждет встречи с поклонниками, чтобы вместе разделить радость и атмосферу настоящего праздника.

Концерт станет отличной возможностью насладиться великолепной музыкой и яркими эмоциями. Не упустите шанс стать частью этого события!