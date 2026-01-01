Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Игорь Саруханов. Юбилейный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Игорь Саруханов. Юбилейный концерт

Игорь Саруханов. Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Юбилейный концерт Игоря Саруханова

30 апреля 2026 года в 19:00 в концертном зале МОСКВА пройдет незабываемый юбилейный концерт легендарного музыканта Игоря Саруханова.

Игорь Саруханов — заслуженный артист России и член Союза композиторов России, известен не только своими хитами, но и тем, что его творчество охватывает более трехсот песен. Мелодии, такие как «Позади крутой поворот», «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса» и «Дорогие мои старики», стали культовыми и продолжают радовать слушателей разных поколений.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите самые лучшие и любимые хиты, а также новые произведения, такие как «Одна на миллион», который уже завоевал эфиры радиостанций и сердца поклонников. Игорь обещает, что юбилейная программа включает как всем известные песни, так и несколько сюрпризов и премьер.

Особая атмосфера

«В этот душевный вечер мы, конечно же, споем вместе самые ваши любимые песни и обязательно потанцуем», — говорит Игорь Саруханов. Он с нетерпением ждет встречи с поклонниками, чтобы вместе разделить радость и атмосферу настоящего праздника.

Концерт станет отличной возможностью насладиться великолепной музыкой и яркими эмоциями. Не упустите шанс стать частью этого события!

Купить билет на концерт Игорь Саруханов. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
Апрель
30 апреля четверг
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1200 ₽

Фотографии

Игорь Саруханов. Юбилейный концерт Игорь Саруханов. Юбилейный концерт Игорь Саруханов. Юбилейный концерт Игорь Саруханов. Юбилейный концерт

В ближайшие дни

Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт
6+
Классическая музыка
Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт
2 декабря в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1500 ₽
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
6+
Неоклассика
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
7 марта в 18:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
28 марта в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше