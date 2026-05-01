Игорь Саруханов. Лучшее за 40 лет

Лучшее за 40 лет: концерт Игоря Саруханова в Нижнем Новгороде

Игорь Саруханов – это не только талантливый певец с уникальным голосом, но и поэт и композитор. Его творчество находит отклик в сердцах людей всех возрастов. Музыка Саруханова – это история жизни, полная радости, любви и теплых воспоминаний. Заслуженный артист России и член Союза композиторов радует нас своими песнями уже более 40 лет.

Большая концертная программа «Лучшее за 40 лет» при участии группы RаенимациЯ обещает стать настоящим праздником для всех поклонников творчества Игоря. На концерте прозвучат такие известные хиты, как «Желаю тебе», «Дорогие мои старики», «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Лодочка», «Каракум», «Бухта радости» и «Позади крутой поворот». Эти композиции остаются образцами искренней мелодичности и по сей день любимы многими поколениями меломанов.

На счету музыканта более трехсот произведений, многие из которых стали настоящей эстрадной классикой. Игорь Саруханов ежегодно выпускает новые альбомы, и его свежие треки, такие как «Одна на миллион» и «Лети за мной», уже успели завоевать популярность на радиостанциях и концертных площадках.

Саруханов говорит: «Музыкальная программа будет состоять, конечно же, из лучших и самых популярных композиций разных лет. В этот осенний вечер мы, конечно же, споем вместе ваши любимые песни и обязательно потанцуем. Очень жду нашей встречи!»