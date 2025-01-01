Игорь Саруханов и группа «Круг»

Концерт Игоря Саруханова и группы «Круг»: незабываемый вечер музыкальных хитов

Хиты Игоря Саруханова знакомы каждому в нашей стране! Его творчество неразрывно связано с легендарной группой «Круг». У меломанов и любителей хорошей музыки есть замечательная возможность окунуться в невероятную атмосферу!

25 сентября 2025 года в одном из красивейших столичных залов – Зале Церковных Соборов – состоится концерт легендарного музыканта, композитора и певца Игоря Саруханова совместно с группой «Круг». Игорь Саруханов – заслуженный артист России, автор таких хитов, как «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Круг друзей», «Поплакала и хватит», «Придуманная любовь», «Желаю тебе», «Маскарад», «Слово в слово», «Ниточка», «Позади крутой поворот», а также более новых «С кем ты?», «Не зови», «Показалось мне» и многие другие. Эти песни до сих пор остаются образцами искренней мелодичности и настоящими хитами, любимыми всеми поколениями меломанов.

На счету музыканта более трехсот песен, многие из которых стали эстрадной классикой. Игорь Саруханов продолжает радовать поклонников новыми произведениями, не уступающими прежним хитам. Его самый свежий трек «Одна на миллион» успешно покоряет эфиры радиостанций и концертные площадки.

Во время концерта, помимо хитов самого Саруханова, зрители смогут услышать незабываемые композиции группы «Круг», такие как «Кара-Кум», «Ты сказала поверь», «Круг друзей» и другие. В 80-е годы хиты этой группы взрывали все советские хит-парады.

Игорь Саруханов отметил: «Музыкальная программа будет состоять, конечно же, из песен разных лет. Но обязательно будут и приятные сюрпризы в виде премьер. В этот душевный вечер мы споем вместе ваши любимые песни и обязательно потанцуем. Очень жду нашей встречи!»

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!