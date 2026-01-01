Игорь Растеряев представляет новый альбом «Круговорот»

Игорь Растеряев, известный как главный гармонист страны и автор яркой лирики, готовит для своих поклонников особенное событие — концерт, на котором он представит свой новый альбом «Круговорот». Это уникальный сборник, содержащий 11 композиций, объединённых глубокой философией и актуальными темами.

Что ожидать на концерте

Во время выступления зрители смогут насладиться как новыми треками из альбома, так и любимыми хитами из «золотого фонда» музыканта. Игорь Растеряев создаёт атмосферу искренности и тепла, которая притягивает слушателей к его творчеству.

Поклонники эстрадной музыки

Концерт станет настоящим праздником для поклонников эстрадной музыки и творчества Игоря Растеряева. Его лирика и мелодии давно завоевали сердца многих, и на этом выступлении зрители смогут снова ощутить ту особую магию, которую он дарит своим слушателям.

Не упустите возможность стать частью этого события и насладиться вечерней программой, которая обещает быть яркой и запоминающейся!