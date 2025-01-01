Меню
Игорь Растеряев. 15 лет - полёт нормальный!

О концерте

Комбайнеры: новая жизнь деревенских историй. Большой концерт Игоря Растеряева в вашем городе

Пронзительный хит Игоря Растеряева «Комбайнеры» стал настоящей ютьюб-сенсацией 2011 года. Благодаря этому произведению зрители по всей России узнали о харизматичном баянистe, который делится аутентичными историями из жизни деревни и обычного народа.

Уникальный стиль и непревзойденное исполнение

Игорь Растеряев привносит в свою музыку неподражаемую атмосферу и искренность, погружая зрителей в мир простых, но таких трогательных историй. Его композиции наполнены жизненной мудростью и humoresques, что позволяет каждой новой интерпретации звучать совершенно по-новому.

Что нужно знать зрителям

Спектакль основан на ярком и доступном языке, что делает его понятным широкой аудитории. Ожидайте удивительные трактовки классических кратких рассказов, пронизанных искренностью и глубокими эмоциями. Аудитория сможет ощутить связь между прошлым и настоящим, погружаясь в культурное наследие России.

Неповторимый опыт

Если вы цените живую музыку и уникальные истории, приходит время открыть для себя мир Игоря Растеряева. Спектакль обещает стать отличным поводом для размышлений и эмоций, которые останутся с вами надолго.

Февраль
21 февраля суббота
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2500 ₽

Фотографии

Игорь Растеряев. 15 лет - полёт нормальный!

