Игорь Пименов
Киноафиша Игорь Пименов

Игорь Пименов

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт чемпиона Высшей Лиги КВН

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт обладателя титула чемпиона Высшей Лиги КВН и победителя таких проектов, как «Суперлига» и «Русские не смеются» на СТС. Это уникальное мероприятие обещает подарить зрителям море позитива и заряд хорошего настроения.

Расстановка мест

Рассадка осуществляется менеджером зала, по 2-3 человека за столик. Мы рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта, чтобы успеть занять самые удобные места ближе к сцене.

Почему стоит посетить концерт?

Выставки и театральные мероприятия переполнены разнообразными жанрами, но концерт чемпиона КВН — это не только веселые шутки и остроумные репризы. Это возможность увидеть на сцене талантливого исполнителя в его лучшем свете. Мастера юмора ведут диалог с залом, создавая атмосферу близости и доверия, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Билеты раскупаются быстро, поэтому стоит поторопиться.

Купить билет на концерт Игорь Пименов

В других городах
Март
1 марта воскресенье
20:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 1000 ₽

