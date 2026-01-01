Оповещения от Киноафиши
О концерте
Игорь Пименов / Стендап-концерт
18+
юмор
Возраст
18+
Игорь Пименов — чемпион Высшей Лиги КВН, чемпион Stand Up Лиги Юга России.
В других городах
Февраль
26 февраля
четверг
21:30
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
от 2000 ₽
В ближайшие дни
6+
Джаз
Дмитрий Носков и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр
19 марта в 19:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
24 мая в 19:00
Ледовый дворец
от 2500 ₽
6+
Классическая музыка
Дудук с оркестром
14 марта в 19:00
Дворец Белосельских-Белозерских
от 1300 ₽
