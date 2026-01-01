Оповещения от Киноафиши
Игорь Пименов / Стендап-концерт
18+
Возраст 18+

О концерте

Игорь Пименов — чемпион Высшей Лиги КВН, чемпион Stand Up Лиги Юга России.

Купить билет на концерт Игорь Пименов / Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
26 февраля четверг
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 2000 ₽

