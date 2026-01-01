Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Игорь Николаев. Неисправимый романтик
Билеты от 2500₽
Киноафиша Игорь Николаев. Неисправимый романтик

Игорь Николаев. Неисправимый романтик

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Игоря Николаева в Москве

В концертном зале «Москва» пройдет концерт народного артиста Игоря Николаева. Зрителям представится уникальная возможность услышать не только его знаменитые хиты, но и новые композиции, а также песни, написанные для других артистов.

Хиты Игоря Николаева

Игорь Николаев — это имя знакомо каждому поклоннику российской эстрады. Его песни, такие как «Королевство кривых зеркал», «Мельница», «Малиновое вино» и «Выпьем за любовь», стали настоящими гимнами целых поколений. На концерте можно будет услышать все эти и многие другие шедевры.

Талант и признание

Игорь Николаев начал свою сольную карьеру в 1986 году, и с того времени его звезда ярко светит на российском небосклоне. Он был удостоен множества наград, включая «Песню года», «Золотой граммофон» и «Овацию». Композитор и певец продолжает радовать своих поклонников и приносить неповторимые музыкальные моменты.

Эмоции и связь со зрителем

«Для меня каждая встреча со зрителями - это обмен чистой энергией, это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни», - говорит Игорь Николаев. Певец приглашает всех прийти на концерт и вместе с ним исполнить любимые мелодии.

Концерт станет настоящим праздником для всех ценителей советской и российской эстрады. Не упустите шанс насладиться живым исполнением охотно знакомых и любимых композиций!

Купить билет на концерт Игорь Николаев. Неисправимый романтик

Помощь с билетами
Март
13 марта пятница
19:30
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Александр Ф. Скляр
18+
Джаз
Александр Ф. Скляр
11 апреля в 20:30 Союз композиторов
от 2600 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
5 марта в 20:00 O'Donoghue's
от 1096 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
12 марта в 20:00 Louis
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше