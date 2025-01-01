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Игорь Маменко
Киноафиша Игорь Маменко

Игорь Маменко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер смеха и радости

Приглашаем вас на незабываемый вечер с одним из самых ярких артистов российской эстрады — Игорем Маменко. Этот талантливый актёр и юморист известен своей способностью поднимать настроение и дарить зрителям радость. Его уникальный стиль и неподражаемая мимика делают каждый его концерт настоящим событием.

Кто такой Игорь Маменко?

Игорь Владимирович Маменко — российский актёр, артист эстрады и акробат. С юных лет он привлекал внимание своим юмором и умением шутить в любой ситуации. Маменко стал известным благодаря своим анекдотам и виртуозной игре с аудиторией. Его коллеги отмечают, что он умело создает атмосферу дружбы и взаимопонимания на сцене.

Программа вечера

В этот вечер вас ждут новые монологи, такие как «Стресс», «Её величество теща», «Маньяк» и множество других смешных анекдотов. Каждый его выход на сцену — это заряд энергии и позитива. Маменко умеет завладеть вниманием зала с первых минут, и смех зрителей будет звучать на протяжении всего концерта.

Смехотерапия от Игоря Маменко

Не упустите шанс стать частью этого уникального шоу! Игорь Маменко проведет с вами настоящую «Смехотерапию», которая оставит приятные воспоминания на долгие годы. Помните, смех действительно продлевает жизнь — приходите и убедитесь в этом сами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 4 октября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1300 ₽

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