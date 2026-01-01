Оповещения от Киноафиши
Игорь Лужецкий. История палача: Европа и Россия

12+
Возраст 12+

О выставке

Лекция Игоря Лужецкого о средневековой профессии палача

Отгадай, кто из средневековых персонажей вызывает больше всего споров и мифов? Конечно же, палач! Эта фигура, овеянная тайнами и легендами, предстает перед нами в новом свете на лекции историка-медиевиста Игоря Лужецкого.

Что вас ждет на лекции?

Игорь Лужецкий поделится удивительными фактами о жизни палачей: как они становились носителями этой тяжелой профессии, чем занимались помимо исполнения казней и как складывались их семьи. Вы узнаете, как на самом деле обстояли дела с браками и бытом этих сложных людей.

Уникальная демонстрация

Одной из особенностей лекции станет показ массогабаритных макетов орудий палаческого ремесла. Это даст возможность глубже понять, как происходили казни и каково было повседневное существование палача в Средневековье.

Кто проводит лекцию?

Игорь Лужецкий — научный сотрудник Выборгского объединённого музея-заповедника, автор нескольких книг, включая «Великие сожжённые» и «Смерть в Средневековье». Он также активно участвует в популяризации науки и ведет блог «Игорь Лужецкий. Специально огороженный». Его знания и харизма сделают лекцию запоминающейся и познавательной.

Не упустите возможность взглянуть на одну из самых загадочных сторон Средневековья и стать частью этой увлекательной беседы о палаче и его времени!

Февраль
28 февраля суббота
13:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1500 ₽

