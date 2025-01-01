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Игорь Корнелюк
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Игорь Корнелюк

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Игорь Корнелюк в Петербурге: Вечер с неповторимой музыкой

Знаменитый российский музыкант и композитор Игорь Корнелюк снова выступит в Петербурге. Этот вечер обещает быть особенным, ведь на сцене прозвучат лучшие произведения, которые за годы карьеры завоевали любовь и признание поклонников по всей стране.

Музыка, ставшая частью нашей жизни

Игорь Корнелюк — автор множества хитов, чьи композиции звучат на радио и в фильмах, а его работы давно стали неотъемлемой частью российской музыкальной культуры. В программе вечера — как знаменитые песни, так и новые произведения, которые уже успели завоевать популярность.

Неповторимый стиль

Корнелюк известен своим особым музыкальным стилем, который сочетает элементы поп-рока, джаза и классики. В этот вечер зрителей ждёт яркое, насыщенное звучание, искренность исполнения и настоящий концертный драйв.

Не пропустите встречу с одним из самых ярких представителей российской музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 2500 ₽

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