Игорь Корнелюк
18+
О концерте

Концерт Игоря Корнелюка в музыкальном клубе «Magnus Locus»

Музыкальный клуб «Magnus Locus» приглашает вас на незабываемый концерт Игоря Корнелюка, известного советского и российского композитора, певца и автора множества популярных песен. Уникальность его творчества заключается в мелодичности и проникновенных текстах, что делает произведения всегда актуальными.

Заслуженный деятель искусств

Игорь Корнелюк — заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Его песни и саундтреки к культовым фильмам и сериалам, таким как «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и «Идиот», почти стали классикой отечественной музыки.

Известные хиты

Любители качественной музыки смогут насладиться хитами «Дожди», «Возвращайся», «Город, которого нет» и «Билет на балет». Каждый из этих произведений завоевал сердца миллионов и продолжает приносить радость зрителям.

Творческая активность

Корнелюк активно работает не только в музыке, но и в кино, театре и на телевидении. Он является членом Союза Композиторов и Союза Кинематографистов России и продолжает гастролировать по России и за ее пределами с концертами, радуя своих поклонников новыми и популярными композициями.

Не пропустите возможность увидеть любимого артиста вживую на его концерте!

30 мая суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

